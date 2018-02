Robert Wagner est-il responsable de la mort mystérieuse de Natalie Wood ?

C’est l’histoire d’un couple mythique… et d’une disparition jamais tout à fait élucidée. Dans un document intitulé "Natalie Wood : Death in Dark Water" qui sera diffusé samedi soir, l’émission de CBS "48 hours" dévoile que la police a non seulement rouvert l’enquête sur la noyade inexpliquée de la comédienne Natalie Wood en 1981. Mais surtout que Robert Wagner, l’acteur avec lequel elle formait l’un des couples les plus en vue à Hollywood, est désormais dans le viseur des enquêteurs.





"Après avoir travaillé sur l’affaire au cours des six dernières années, il est plus que jamais un suspect", explique John Corine, lieutenant au sein du bureau du shérif de Los Angeles, qui s’appuierait sur de nouveaux témoins et de nouvelles preuves au sujet desquels il souhaiterait entendre le comédien, aujourd’hui âgé de 87 ans. "Il a constamment son récit des événements par petites touches et sa version ne colle pas", explique-t-il.