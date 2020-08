Roman Polanski exclu des Oscars : la justice américaine a tranché

Entre Roman Polanski et Hollywood, c’est vraiment fini. Dans une décision rendue ce mardi, la juge californienne Mary Strobel a débouté le cinéaste franco-polonais, 86 ans, qui réclamait depuis plusieurs mois sa réintégration au sein de l’Académie des Oscars.

Le 3 mai 2018, la direction des Oscars avait décidé d’exclure l’auteur de Tess, Chinatown et autre Rosemary’s Baby, au motif qu'il avait été condamné pour rapports sexuels illégaux avec une mineure en 1977. Il avait été radié en même temps que le comédien américain Bill Cosby, accusé de viols et d'agressions sexuelles, et sur le point d’être jugé à l'époque. Des décisions consécutives à l’affaire Weinstein et à l’émergence du mouvement #MeToo.