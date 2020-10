Polanski récompensé aux César : Roselyne Bachelot affirme qu’elle aurait quitté la salle

"Célébrer l’homme est un message négatif envoyé au moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d’exploser dans notre pays", avait-il estimé le lendemain au micro d’Europe 1. "Il y a un grand nombre de femmes qui ont subi et qui continuent de subir des agressions sexistes et sexuelles et qui ne comprennent qu'il puisse y avoir une forme de célébration de Roman Polanski."