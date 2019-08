Roman Polanski se sent "persécuté" depuis l’assassinat de Sharon Tate

"La plupart de ceux qui me harcèlent ne me connaissent pas et ne savent rien du dossier... Mon travail n'est pas une thérapie. Cependant, je dois admettre que je suis familier avec beaucoup des rouages du système de persécution montré dans le monde et ça m'a clairement inspiré", admet-il. Il avance qu'un évènement en particulier a marqué le début de sa "persécution". "La manière dont les gens me voient, mon 'image', a en effet commencé à se former avec la mort de Sharon Tate", sa femme assassinée en août 1969 à Los Angeles par des disciples de Charles Manson alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Un drame qui sert de toile de fond au dernier film de Quentin Tarantino "Once Upon A Time...In Hollywood".