Romane Serda révèle avoir été violée à l'âge de 9 ans

Elle a gardé le secret durant 40 ans. Dans A la vie à l’amour, son livre autobiographique qui parait ce mercredi 7 octobre (Harper Collins), Romane Serda raconte un épisode très difficile de son enfance. L'ex-femme de Renaud y révèle qu'elle a été victime d'un viol à l'âge de 9 ans par un garçon plus âgé qu'elle.

"Un jour comme les autres, il me propose de venir jouer chez lui, à la ferme. A peine arrivé là-haut, il me saute dessus, arrache la fermeture éclair de mon short et tente de me pénétrer. J'ai le souffle coupé, le cerveau paralysé. C'est si soudain, si violent que je ne réagis pas tout de suite. Il entre une fois en moi, je me débats, je crie et dans la bagarre, il ne peut pas s'enfoncer en moi davantage, je crois", écrit-elle dans son livre.