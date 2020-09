Rooney Mara et Joaquin Phoenix, parents d'un petit garçon au prénom très symbolique

C'est un prénom très symbolique. Rooney Mara et Joaquin Phoenix ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi d'appeler River. Le couple de comédien a ainsi rendu hommage hommage au frère de Joaquim, l'acteur River Phoenix, décédé en 1993 à l'âge de 23 ans, des suites d'une overdose. Très discret sur leur vie privée, Rooney Mara et Joaquin Phoenix n'avaient d'ailleurs pas officialisé la grossesse de l'actrice de 35 ans.

Très marqué par la disparition de son frère, Joaquin Phoenix avait eu une pensée pour lui lorsqu'il avait été sacré meilleur acteur pour sa performance dans Joker. "J'ai été égoïste, cruel, difficile. Je ne suis pas un modèle... mais beaucoup ici m'ont donné une seconde chance et je pense que c'est là que l'on trouve le meilleur dans chacun. Quand on se soutient les uns les autres. (...) Quand il avait 17 ans, mon frère a écrit ces paroles de chanson : "Cours après l'amour et la paix suivra." Merci", avait-il déclaré avec émotion.

Joaquin Phoenix et Rooney Mara s'étaient rencontrés sur le tournage de Her, le film de Spike Jonze sorti en 2013. Ils se retrouvent trois ans plus tard sur le plateau de Marie-Madeleine de Garth Davis. C'est à ce moment-là que naît leur idylle qu'ils officialisent en mai 2017 sur le tapis rouge du Festival de Cannes.