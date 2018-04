Le Royal Baby 3 s'appelle Louis : qui était Lord Mountbatten à qui son prénom rend hommage ?

Louis, avant d'être le troisième prénom du prince George et le quatrième du prince William, était avant tout celui de Lord Mountbatten, le grand-oncle et parrain du prince Charles que vous pourrez apercevoir dans la saison 2 de la série Netflix "The Crown". Arrière-petit-fils de la reine Victoria, il était un lointain cousin de la reine Elizabeth II mais également l'oncle du prince Philip, l'époux de la reine. Selon le site spécialisé Town and Country, "il représente par bien des aspects le début de la fin de l'Empire britannique". Il était ainsi le dernier vice-roi des Indes.