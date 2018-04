Royal baby : ce que l'on sait du troisième bébé de Kate et William

Comme ses aînés le prince George et la petite Charlotte, le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge a vu le jour à la maternité de St Mary Paddington, dans la très privée aile de la maternité : la "Lindo Wing". C'est aussi là que William et Harry sont nés. Ici, on est loin des hôpitaux publics. Une chambre standard coûte 5900 livres - mais, rassurez-vous, si vous avez déjà donné naissance dans cette clinique, on vous fait une réduction de 10%.