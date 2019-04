Ce que l'on sait (ou pas) sur l'accouchement imminent de Meghan Markle

Qui dit arrivée du bébé dit déménagement. Après plusieurs mois de travaux, Meghan et Harry ont enfin emménagé dans leur cottage de Frogmore. Au revoir la pollution de Londres et bonjour la quiétude de Windsor où le couple, faut-il le rappeler, s'est dit "oui" en mondovision le 19 mai 2018. La petite famille bénéficie désormais d'une chambre pour bébé (ni rose ni bleue mais blanche et grise) ainsi que d'un espace dédié à la gym et aussi un studio de yoga, croit savoir The Sun. Alors, l'accouchement aura-t-il lieu à Windsor ou dans la capitale anglaise ? En janvier, People assurait que le Sussex baby ne verrait pas le jour au St Mary Hospital, où Kate Middleton a donné naissance à ses trois enfants. Harry et Meghan pourraient se tourner vers le Frimley Park Hospital, à 30 minutes de chez eux, où Sophie, la femme du prince Edward, a accouché de ses deux enfants.