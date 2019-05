EN DIRECT - "Je suis aux anges" : regardez le prince Harry, ému, annoncer la naissance de son fils

PRÉCISIONS





Le Sussex baby boy est né à 5h26, nous informe un communiqué de Buckingham Palace qui annonce que la reine, le duc d'Edimbourg, le prince Charles et Camilla, Kate et William, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le comte Spencer (les soeurs et le frère de Diana) ont été informés et "sont ravis de la nouvelle". Doria Ragland, la mère de Meghan, "est folle de joie de voir arriver son premier petit-enfant". Elle se trouve avec les jeunes parents à Frogmore Cottage.