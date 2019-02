Le futur bébé de Meghan et Harry bat déjà des records outre-Manche

Il ne régnera pas - sauf Big Bang exceptionnel et dramatique au sein de la famille royale. Mais le futur enfant de Meghan et Harry attire déjà les plus curieux outre-Manche qui n'hésitent pas à vider leurs comptes en banque. Celui qui sera septième dans l'ordre d'accession au trône dès son arrivée au printemps a fait exploser tous les records chez les parieurs, rapporte le Mirror.





Selon le tabloïd, quelque 8 millions de pounds de paris devraient être enregistrés d'ici là, contre 3 millions combinés pour les naissances des princes George, Louis et de la princesse Charlotte. Le royal baby de la duchesse et du dux de Sussex ne fait au final que marcher dans les traces de ses célèbres parents, dont le mariage en mai dernier était déjà l'évènement royal à avoir recueilli le plus de paris avec un total de 3,5 millions de pounds.