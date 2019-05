Royal baby : le prince William souhaite à son frère Harry la bienvenue "dans le club du manque de sommeil"

Il pourra compter sur les conseils de William pour profiter sereinement de sa nouvelle paternité. "Il y en beaucoup !", a affirmé son aîné tout en "souhaitant le meilleur" à son frère et son épouse. "J'espère que dans les prochains jours ils pourront prendre leurs marques, profiter de l'arrivée du nouveau-né dans leur foyer et des joies qui vont avec", a-t-il ajouté. Et il sait de quoi il parle ! En l'espace de 5 ans, le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus parents à trois reprises : le prince George en juillet 2013, la princesse Charlotte en mai 2015 et le prince Louis en avril 2018. Ils ont également hérité lundi du titre d'oncle et tante pour la deuxième fois, quelques mois après la naissance du petit Arthur de Pippa Middleton.