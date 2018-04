Royal baby : pourquoi la naissance du 3e enfant de Kate et William est historique

On attend de pied ferme Terry Hutt, le plus grand fan de la famille royale britannique, et son costume aux couleurs de l'Union Jack. On attend également la première visite des petits princes à leur nouveau compagnon de route. On attend enfin la sortie des Cambridge au grand complet pour une naissance qui sera aussi historique que celle de l'aîné de la famille - et futur roi.





Car même si le nouveau-né est un garçon, la princesse Charlotte conservera tout de même sa quatrième place dans l'ordre d'accession au trône (derrière son grand-père le prince Charles, son père le prince William et son frère le prince George). Une première dans l'histoire de la royauté outre-Manche qui a aboli, par une loi de 2013, la règle de primogéniture masculine établie en 1701.