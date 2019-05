"Une jeune maman qui n'essaie pas de cacher son ventre" : Meghan Markle décomplexe les femmes avec ses rondeurs post-accouchement

"Voilà une vraie maman qui vient d'accoucher et qui montre qu'elle a encore un gros ventre... Et oui ! Merci Meghan", affirme une utilisatrice de Twitter. "Une jeune maman qui n'essaie pas de cacher son ventre. Un bébé présenté dans les bras de son papa. Je trouve ces photos charmantes et très moderne", note Lili sur notre page Facebook. "On voit Meghan le visage bien arrondi, c'est une réalité qui est tout à son honneur ! Elle est très belle !", écrit Marianne qui "en profite pour dire bravo à toutes les mamans".