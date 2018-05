Royal baby : voici les deux premiers clichés officiels du prince Louis, et c'est Kate Middleton qui a pris les photos

Le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, né le 23 avril à Londres, a été pris en photo par sa mère au palais de Kensington, où réside la famille. "Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont ravis de partager deux photographies de la Princesse Charlotte et du Prince Louis, prises par la Duchesse au palais de Kensington" peut-on lire dans le post Twitter, qui précise que ces photos ont été prises respectivement les 26 avril et 2 mai dernier, lors du troisième anniversaire de la jeune Charlotte.