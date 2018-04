Orchestre, soprano et chorale gospel : le prince Harry et Meghan Markle se diront "oui" en musique

Meghan Markle et le prince Harry ont ensuite décidé de faire confiance à Karen Gibson et sa chorale gospel The Kingdom Choir. Basée dans le sud-est de l'Angleterre, elle parcourt le Royaume-Uni et le monde depuis près de 20 ans. Un choix qui sort du cadre très strict et classique des mariages royaux. Mais que les plus traditionnels se rassurent, l'orchestre qui officiera sera composé de membres du BBC National Orchestra du pays de Galles, de l'English Chamber Orchestra et de l'orchestre Philharmonia. La soprano galloise Elin Manahan Thomas, le trompettiste David Blackadder et l'organiste Luke Bond se joindront-ils à eux ?