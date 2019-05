Royaume-Uni : l'interminable attente du royal baby

Au Royaume-Uni, les nerfs des sujets de Sa Majesté et ceux des journalistes sont mis à rude épreuve dans l'attente de la naissance du bébé de Meghan Markle et du prince Harry. Certains en viennent à penser qu'il serait déjà né. Cette interminable attente réjouit toutefois les bookmakers. Les paris concernant le bébé royal ont atteint plus de neuf millions d'euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.