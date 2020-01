Le prince Harry et Meghan Markle veulent prendre leurs distances avec la famille royale mais "c'est compliqué"

Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l’année

Harry et Meghan continuent d'imposer leur style à Buckingham. Après six semaines de congés passées au Canada, où ils ont célébré leur premier Noël en tant que parents du petit Archie, né en mai dernier, le duc et la duchesse de Sussex se démarquent à nouveau. Ils annoncent ce mercredi 8 janvier dans un communiqué sur Instagram se retirer de leurs rôles de membres supérieurs de la famille royale britannique.

"Nous avons l'intention de renoncer au rôle de membres 'senior' de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine", indiquent les époux, qui avaient fait part ces derniers mois de leur difficulté à vivre la pression médiatique liée à leur fonction, assurant avoir pris cette décision "après de nombreux mois de discussions". Le couple va s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord, et plus précisément au Canada, où - avant de devenir un membre de la famille royale - Meghan Markle a passé sept ans à Toronto pour les besoins de la série "Suits".