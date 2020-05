Rupert Grint, l'interprète de Ron dans "Harry Potter", père pour la première fois

Avec un texte des plus laconiques transmis au magazine People jeudi 7 mai."Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis de confirmer la naissance de leur fille. Nous vous demandons de respecter leur vie privée lors de ce moment très spécial", a indiqué un porte-parole du couple. Pour le prénom de l'enfant, vous repasserez.

Le personnage qui l'a rendu célèbre avait dit adieu aux lecteurs de "Harry Potter" sur la plateforme du quai 9 3/4, entouré des enfants qu'il avait eus avec Hermione. C'est désormais au tour de Rupert Grint de connaître les joies de la paternité. Le comédien britannique, interprète de Ron Weasley dans les films de la saga de J.K. Rowling, et sa compagne ont fait part de l'arrivée de leur premier enfant de la plus traditionnelle des manières pour les célébrités.

A l'image de son partenaire de jeu Daniel Radcliffe, Rupert Grint a connu un après -"Harry Potter" mouvementé sur le plan personnel. Entre bataille avec les impôts et lutte contre un penchant prononcé par l'alcool. Il y a deux ans, il se confiait sur son passage à la trentaine dans The Guardian. "C'est étrange. Je n'ai pas l'impression d'y être encore et je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je vais juste vivre la vie comme elle vient, continuer à jouer des personnages intéressants et voir ce qui se passe", disait-il. En trois ans, il a enchaîné quatre séries dont l'inquiétante "Servant" née de l'imagination de M. Night Shyamalan sur AppleTV+.