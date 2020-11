Rupert Grint papa : l’acteur de la saga Harry Potter dévoile un cliché de sa fille

Après la sortie du dernier volet des aventures cinématographiques d’Harry Potter en 2011, Rupert Grint s’est fait plus discret que ses deux plus célèbres partenaires, Daniel Radcliffe et Emma Watson. On a pu notamment le voir dans la comédie policière Petits meurtres à l’anglaise, avec Emily Blunt ou encore Charlie Countryman avec Shia Labeouf.

Depuis 2016, il enchaîne les rôles à la télévision, avec notamment la mini-série ABC Contre Poirot, aux côtés de John Malkovich, diffusée en France sur Canal +. Et cette année Servant, la série fantastique créée par M. Night Shyamalan pour AppleTV, renouvelée pour une deuxième saison.