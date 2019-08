Rupture, baiser volé et garde partagée : c'est (déjà) fini entre Liam Hemsworth et Miley Cyrus après 8 mois de mariage

STOP - Ils ont décidé de prendre du temps pour eux et d'appuyer sur pause. Les deux acteurs, qui s'étaient dit "oui" deux jours avant Noël, ont annoncé leur séparation ce week-end. Si l'Australien broie du noir, l'Américaine s'éclate entre copines en Italie - et plus si affinités. On rembobine pour vous la rupture la plus inattendue de l'année.