Rupture, adultère et meilleure amie : le dernier scandale chez les Kardashian va vous donner mal au crâne

Big bang chez les Kardashian. La nuit du 19 au 20 février a été agitée du côté de la famille la plus célèbre de la téléréalité en raison d'une histoire qui ferait pâlir de jalousie tous les scénaristes des telenovelas les plus kitschs. Dans le rôle principal ? Khloe Kardashian, la cadette de Kim âgée de 34 ans, qui a fini par se séparer de son compagnon Tristan Thompson après une énième aventure extraconjugale de Monsieur. Hollywood Unlocked et TMZ ont rapporté en premier la rupture du couple, parents d'une petite True âgée de bientôt un an.





"Tristan est venu à Los Angeles pour passer la Saint-Valentin avec Khloe et leur fille jeudi. Mais le dimanche, il a été aperçu en train d'embrasser Jordyn Woods, la meilleure amie de Kylie Jenner", qui n'est autre que la petite sœur de Khloe Kardashian. Pour faire court, le basketteur aurait donc trompé sa compagne avec une amie de sa belle-sœur. Jordyn Woods, 21 ans, est également l'une des égéries de Good Americans, la marque de jeans lancée par... Khloe Kardashian. Digne d'une telenovela, on vous dit !