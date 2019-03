Russell Crowe a "le coeur brisé" après l'attentat contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande

Il est l'une des premières personnalités néo-zélandaises à réagir. Russell Crowe s'est tourné vers Twitter pour exprimer sa colère après l'attaque terroriste contre deux mosquées de Christchurch qui a tué au moins 49 personnes. "Insensé, vain, des morts cruelles. Mon cœur se brise pour toutes les familles concernées et pour le magnifique peuple de Nouvelle-Zélande dont les cœurs seront marqués par cette douleur pendant longtemps", a-t-il écrit quelques heures après le drame. Un message qu'il conclut par les mots "Kia Kaha", une expression maori qui signifie "rester fort".





La cheffe du gouvernement néo-zélandais Jacinda Ardern a dénoncé "un acte de violence extraordinaire et sans précédent". "Ils ont choisi de faire de la Nouvelle-Zélande leur pays, et c'est leur pays. Ils sont nous. La personne qui a commis cette violence contre nous ne l'est pas", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.