Russi Taylor, la voix officielle de Minnie Mouse, est décédée à 75 ans

C'est une voix est célèbre dans le monde entier. Russi Taylor, qui fut la voix officielle anglophone de Minnie Mouse pendant plus de 30 ans, est morte à l'âge de 75 ans, ont annoncé samedi les studios Disney. On ne connaît pas les causes du décès de l'actrice américaine qui s'est éteinte ce vendredi 26 juillet à Glendale, en Californie, comme le rapporte l'AFP. "Minnie Mouse a perdu sa voix avec le décès de Russi Taylor", a déclaré Bob Iger, le PDG du groupe Walt Disney dans un communiqué. "Pendant plus de 30 ans, Minnie et Russi ont travaillé ensemble pour divertir des millions de personnes à travers le monde. Un partenariat qui a fait de Minnie une icône mondiale et de Russi une légende Disney aimée des fans du monde entier", a-t-il également affirmé.





En plus de Minnie Mouse et d'autres personnages de Disney, Russi Taylor était aussi la voix de Strawberry Shortcake et Pebbles Flintstone. Russi Taylor avait été choisie parmi un groupe de 200 candidates lors d'une audition en 1986. La native du Massachusetts avait raconté avoir rencontré Walt Disney enfant, lors d'une visite à Disneyland. "À un moment donné, pendant notre conversation, il m'a demandé ce que je voulais faire quand je serai grande et j'ai dit : 'Je veux travailler pour toi ! Alors, il a dit : 'D'accord !' Et désormais, c'est ce que je fais'", a-t-elle raconté, citée dans un portrait publié par Disney.