Ryan Reynolds et Blake Lively officialisent la naissance de leur troisième "Gossip Girl"

CARNET ROSE - Déjà parents de James, 4 ans, et Inez, 2 ans, les deux acteurs posent ensemble dans la forêt canadienne avec leur troisième fille sur un cliché partagé sur Twitter jeudi 17 octobre par la star de "Deadpool".

Les médias américains avaient propagé la nouvelle début octobre sans rien connaître du sexe, du prénom ou de la date de naissance du nouveau-né. Ryan Reynolds et Blake Lively sont sortis de leur cocon jeudi 17 octobre pour confirmer la naissance de leur troisième enfant, une petite fille à en croire le message posté sur Twitter par l'acteur canadien, où il parle de "ses filles".

La star de "Deadpool" pose avec celle de "Gossip Girl" et leur bébé, dont il a pris le soin de cacher le visage, dans le parc de Capilano près de Vancouver. Si la photo est très belle et joue le rôle de faire-part non officiel, elle est surtout un moyen pour son auteur d'inciter ses compatriotes canadiens à aller aux urnes lundi prochain.