Kanye West disjoncte sur Twitter et accuse Drake de "menacer" sa famille

Quelle mouche a (encore) piqué Kanye West ? Dans la nuit de jeudi à vendredi, le mari de Kim Kardashian s'en est pris au rappeur Drake qu'il accuse de l'avoir menacé. "Drake, s'il arrive quelque chose à ma famille ou à moi, tu es le premier suspect", a écrit le rappeur, hors de lui, sur son compte Twitter. D'après ses dires, Drake aurait parlé à sa femme Kim Kardashian ainsi qu'à sa belle-mère Kris Jenner, mais pas directement à lui.





Visiblement remonté, il a publié une centaine de tweets complètement décousus accusant notamment Drake d'être à l'origine d'une violente bagarre au concert de Pusha T à Toronto il y a quelques semaines. "Tu as blessé des gens à un concert, tu t'attaques à moi alors que j'ai des problèmes de santé mentale, stop frère", a-t-il écrit. "Tu essaies de me harceler, je n'ai jamais été harcelé de ma vie et je ne le serai jamais."