"S'il perd, pas de sexe" : le mannequin Izabel Goulart détaille sa vie intime avec Kevin Trapp, le gardien du PSG

Il y a des entraîneurs qui, à quelques heures d’un match ou durant une compétition internationale, interdisent le sexe à leurs joueurs. D’autres, au contraire, les y encouragent. Et au milieu de tout cela, les footballeurs se montrent plus ou moins obéissants, entre ceux qui préfèrent reporter les ébats après les rencontres, et ceux qui font venir des filles dans l’hôtel où leur équipe loge.





Certaines légendes, invérifiables, racontent même que des finales ont été perdues parce que des joueurs avaient dépensé trop d’énergie la nuit précédente. C’est donc un véritable pavé que vient de jeter Izabel Goulart, la petite amie de Kevin Trapp, le gardien remplaçant du PSG, en dévoilant de croustillants détails à ce sujet.