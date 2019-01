"S'il vous plaît retirez-les" : l'appel de Diane Kruger après la publication de photos volées de son bébé

Elle n'a pas annoncé sa grossesse. Elle n'a pas non plus confirmé la naissance de son premier enfant avant qu'un journaliste n'ose lui poser la question en interview. Diane Kruger fait partie de ces stars hollywoodiennes qui parviennent à vivre dans la plus grande discrétion, loin des caméras. Alors quand un photographe s'est approché un peu trop près d'elle et de sa fille, née l'automne dernier, l'actrice allemande a utilisé sa principale source de communication pour contre-attaquer : Instagram.





Elle y partage mercredi 9 janvier un cliché pris à la dérobée. Elle y porte son nourrisson dans les bras, dont elle a pris soin de cacher le visage derrière une tache rouge en forme de cœur. La comédienne s'adresse alors à ses "fans, non-fans, paparazzi et toute personne avec une conscience". "Nous venons d'être tagués dans ces clichés de paparazzi de ma fille et moi. Ils ont été pris sans notre consentement et exposent un bébé innocent et vulnérable", écrit-elle.