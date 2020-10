Sa fille, son compagnon, le décès de ses parents… Louane se confie avant la sortie de "Joie de vivre"

ÉMOUVANTE - Elle est de retour avec un troisième album intitulé "Joie de vivre", à paraître le 23 octobre. Le premier depuis qu’elle a donné naissance au printemps dernier à la petite Esmée, fruit de son histoire d’amour avec le musicien Florian Rossi. Louane en dit plus dans les colonnes de "Paris Match" cette semaine.

La France a fait connaissance en 2013 avec Anne Peichert, alias Louane, demi-finaliste sensible mais déterminée de "The Voice" sur TF1 à 17 ans à peine. En coulisses, la candidate traversait une terrible épreuve personnelle avec le décès de son père des suites d’une longue maladie, peu avant sa participation au programme. Puis celui de sa mère quelques mois plus tard, dans des circonstances similaires, et à laquelle elle rendra hommage avec la chanson "Si t’étais là", en 2017. Elle le fait à nouveau sur plusieurs chansons qui figurent sur "Joie de vivre", son troisième album à paraître vendredi prochain. L’une d’entre elles s’intitule "L’autre" et évoque sa relation avec celle qu’elle décrit comme "une femme à poigne, avec des qualités très fortes mais effectivement très dure. Je ne voulais rien de ce qu’elle voulait. Rien. Elle disait blanc, je disais noir, juste pour la contredire."

Toutes les femmes qui travaillent s’en sortent bien. Je suis organisée et je me débrouille très bien pour l’instant. Tout en sachant que je me planterai à un moment, comme tous les parents - Louane, au sujet de sa nouvelle vie de mère

"J’étais dure avec elle comme elle l’était avec moi", avoue la chanteuse. "Mais dans cette chanson, je m’excuse. Maintenant que je vois à peu près ce que c’est que d’être mère. Et je suis désolée", confie celle qui a donné naissance à une petite Esmée, au printemps dernier, alors qu’elle était en pleine préparation de son album. Louane, qui aura 24 ans en novembre prochain, a-t-elle hésité à devenir maman à ce stade de sa carrière ? "Pas une seconde", assure-t-elle à nos confrères. "Toutes les femmes qui travaillent s’en sortent bien. Je suis organisée et je me débrouille très bien pour l’instant. Tout en sachant que je me planterai à un moment, comme tous les parents".

Dans cet entretien, Louane aborde également son histoire d’amour avec le papa d’Esmée, le musicien Florian Rossi. "Avant qu’il puisse se douter de mes sentiments, il y a eu des mois et des mois de silence de ma part", révèle la jeune femme. "Parce que cette histoire d’amour n’était pas ouverte", ajoute-t-elle, un brin énigmatique.

"Il y avait trop de choses qui faisaient que ça n'arriverait jamais", poursuit Louane. "Je savais que si je me déclarais, j’allais blesser beaucoup de gens autour de moi. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde 'stop'. Sauf qu’il ne m’a pas dit 'stop'".

Jérôme Vermelin