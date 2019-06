"Sa pensée était lumineuse et moderne" : l'hommage à Michel Serres, décédé à 88 ans

"Son savoir était sans frontière". L'écrivain et philosophe Michel Serres s'est éteint dans la nuit de samedi à l'âge de 88 ans. Entre sa capacité à dépasser les frontières des disciplines - il était mathématicien, sociologue, historien et agrégé de philosophie - ou son optimisme, qui le rendait bienveillant envers les nouvelles générations et le numérique, c'est un homme "totalement exceptionnel" qu'on salue.