"Sale noir" : insulté en plein spectacle, l'humoriste Donel Jack'sman reçoit le soutien de nombreuses personnalités

Il ne se laissera pas insulter sans réagir. Traité de "sale noir" par un spectateur durant son one man show au Théâtre de la Cité à Nice le 23 décembre dernier, l'humoriste Donel Jack'sman a eu la bonne idée de poster la vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux. On y entend une voix le traiter à trois reprises de "sale noir", après une réplique sur le fait qu'un spectateur assume son vote pour le Front national. Si l'homme n'a pas pu être identifié, l'humoriste de 37 ans, d'origine camerounaise, a choisi de rendre public la vidéo que lui a envoyé une spectatrice pour éveiller les consciences.





"Une pensée pour toutes les personnes qui subissent le racisme et la discrimination au quotidien, souvent seules et dans l'indifférence la plus totale ! Aimons-nous malgré nos différences", a-t-il lancé dans le message qui l'accompagne, suscitant de nombreuses réactions dont celle du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur Twitter : "C'est inimaginable et pourtant des paroles de haine se libèrent... Refusons ce qui semble banal pour ces racistes ordinaires, car jamais cela n'est ordinaire".