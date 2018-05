Salma Hayek demande aux hommes de baisser leurs salaires pour résorber les inégalités salariales avec les femmes

Il a fait trembler tout Hollywood. Le producteur Harvey Weinstein est au coeur d'un vaste scandale, accusé d'agression et de harcèlement sexuel par une trentaine de femmes, parmi lesquelles Salma Hayek. En 2003, elle l'avait accusé de harcèlement sexuel lors du tournage du film "Frida" en 2003. A Cannes, l'actrice qui sera prochainement à l'affiche de "Beatriz at dinner" et "The Hummingbird Project" s'est exprimé au sujet du producteur. "Heureusement que nous sommes tellement nombreuses, sinon personne ne nous croirait", a déclaré la star de 51 ans.