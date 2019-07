"Sans toi ma vie ne sera jamais aussi douce" : Laurent Kerusoré de "Plus belle la vie" pleure sa chienne Ginette

Laurent Kerusoré précise ensuite les circonstances de la mort de sa chienne. "Ginette avait une hernie cervicale cérébrale sévère mais l'opération pouvait être envisagée", explique le comédien. "Seulement voilà, au scanner le chirurgien a découvert un cancer foudroyant de la moelle osseuse. Cette maladie s'est déclarée en à peine 15 jours. Les souffrances qu'elle subissait depuis déjà quelques jours ne m'ont pas vraiment laissé le choix."





Il conclut en s’adressant à tous ceux qui lui ont écrit ces dernières heures, pour l’aider à apaiser son chagrin. "Merci à vous tous pour vos messages de soutien. Je suis touché par cet amour que vous portez à mon chien", avoue-t-il. "Il y a quelques jours encore nous étions 'Ginette et Laurent', ce matin je me trouve simplement déséquilibré par son absence. Je t'aime Ginette et je t'aimerai toujours."