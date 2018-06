Savez-vous combien le Louvre a gagné en prêtant son musée au tournage du clip de Beyoncé et Jay-Z ?

Le musée parisien a autorisé le couple le plus puissant de l'industrie du disque à tourner le clip de leur tube Apeshit au milieu de ses tableaux. On voit dans ledit clip le couple star du r'n'b et du rap filmé devant Mona Lisa, l'occasion de passer en revue les incontournables du Louvre, de la "Victoire de Samothrace" au "Radeau de la Méduse" de Géricault, en passant par le "Sacre de Napoléon" de Jacques-Louis David, devant lequel se déhanchent des danseuses en tenue chair. Mais financièrement, s'agit-il d'une bonne opération pour le musée du Louvre ? Pas vraiment, Beyoncé et Jay-Z ont (seulement) déboursé plus de 20.000 euros pour tourner leur vidéo.





Mais le musée y trouve quand même largement son compte, s'offrant une exposition planétaire par un canal il est vrai peu classique et, en cela, bien décidé à rester le plus fréquenté du monde. Vu 10 millions de fois en moins de 24h, une semaine plus tard, les compteurs enregistrent 30 millions de visionnage. Le musée drague aussi et surtout une jeune génération sans doute plus rétive aux expositions et aux musées. D'autant qu'en septembre 2014, à l'occasion de leur venue à Paris pour leur On The Run Tour, le couple avait fait de la promo pour Le Louvre en le privatisant pour le visiter avec leur fille aînée Blue Ivy. L'ex-Destiny's Child avait publié plusieurs clichés de cette sortie familiale sur les réseaux sociaux.