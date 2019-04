Fraude à l’université : Felicity Huffman plaide coupable et s’excuse

A la tête de ce réseau de fraude à grand échelle, on retrouve William Singer, un ancien patron d'une société spécialisée dans la préparation aux examens. Il avait mis sur pied un système bien rôdé, de la triche aux examens jusqu'à la corruption d'entraîneurs sportifs universitaires, qui plaidaient pour l'entrée des candidats dont on leur soumettait le nom. Felicity Huffman a donc accepté de plaider coupable d'association de malfaiteurs en vue de transférer des fonds dans un but frauduleux. Elle devra le faire formellement, de même que les 12 autres parents ayant également choisi de plaider coupable, devant un juge fédéral de Boston à une date ultérieure, qui n'a pas encore été précisée. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250.000 dollars, mais le fait de plaider coupable, en plus de lui éviter un procès, devrait lui permettre d'avoir une peine réduite.





Selon l'acte d'accusation, la comédienne aurait versé 15.000 dollars à la fondation de William Singer pour que les résultats d'examen de sa fille aînée soient falsifiés. "J'accepte pleinement ma culpabilité et la responsabilité de mes actions, avec regret et honte de ce que j'ai fait", a admis Felicity Huffman, mère de deux filles qu’elle a eues avec son mari, l'acteur William H. Macy, le héros de la série "Shameless".