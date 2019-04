Fraude à l'université : contrairement à Felicity Huffman, Lori Loughlin plaide non coupable

"Je pense qu'elle et ses avocats ont sous-estimé la motivation du parquet. Donc elle n'a pas plaidé coupable et ils lui ont ajouté un nouveau chef d'inculpation. Maintenant, elle est prête à négocier mais le parquet a dit que l'accord n'était plus valable", précise cette source. TMZ avance que les parents de l'influenceuse Olivia Jade risquent au minimum quatre ans et neuf mois de prison. Mais selon People, les deux chefs d'inculpation retenus contre Lori Loughlin et son époux sont passibles de 20 ans de prison chacun.