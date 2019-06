Scandale de prostitution au royaume de la K-Pop : le chanteur Psy entendu par la police

Derrière ses jeunes icônes enthousiastes, ses mélodies préfabriquées et ses fans hystériques, la K-Pop semble cacher une sombre réalité. C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête publiée en début de semaine par la BBC. Le média britannique y révèle que Seungri, l’un des chanteurs du boysband Big Bang, a été entendu par la police dans le cadre d’un scandale de prostitution, de viol et de trafic de drogues dans un night-club de Gangnam, l’arrondissement le plus riche de Séoul.





Un quartier à la mode, très prisé des touristes depuis le succès en 2012 de "Gangnam Style", le tube du chanteur Psy dont le clip déjanté a été vu par plus de 3 milliards d’internautes à travers la planète. Le même Psy, de son vrai nom Park Jae-Sang, 41 ans, a lui aussi été entendu il y a quelques jours par les enquêteurs en qualité de témoin, révèle ce vendredi "The Hollywood Reporter".





Ces derniers voulaient en effet en savoir plus sur ses relations avec un certain Yang Hyun-suk, le patron de YG Entertainment, la société qui a géré sa carrière pendant 8 ans, jusqu’en mai 2018. Mais aussi celle du fameux Seungri et de nombreuses stars de la K-Pop, aujourd'hui dans le viseur des autorités…