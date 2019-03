Scandale US de corruption dans les universités : "dévastée", la fille de Lori Loughlin accuse ses parents d'avoir "tout ruiné"

"Olivia et Bella subissent chacune à leur façon les conséquences des décisions de leurs parents", commente une source proche à Entertainment Tonight. Si son aînée, âgée de 20 ans, était "beaucoup plus investie et aurait adoré décrocher son diplôme à USC", Olivia "a tellement honte qu'elle ne veut même plus sortir". "Elle est très en colère contre ses parents parce qu'elle leur avait dit qu'elle ne voulait pas aller à l'université et elle a été poussée à le faire", ajoute-t-elle. "Elle est passionnée par sa carrière et voulait travailler, elle s'en sortait bien mais ce n'était pas assez. Ses parents ont dit qu'elle devrait mener de front ses études et sa carrière. Maintenant elle est dévastée parce que tout ce qu'elle a construit a implosé sous ses yeux. Elle a l'impression qu'ils ont tout ruiné", conclut cette voix anonyme.