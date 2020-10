Scarlett Johanson s'est remariée : elle a dit oui à Colin Jost

Elle a dit oui. La comédienne Scarlett Johanson, 35 ans, a épousé l'auteur et acteur de l'émission Saturday Night Live Colin Jost, 38 ans, le week-end dernier au cours d'une "cérémonie intime". Le couple, qui se fréquente depuis deux ans, a annoncé la bonne nouvelle via le compte Instagram de l'association caritative Meals on Wheels.

Ce dernier a publié une photo d'un ferry new-yorkais avec des casseroles et accompagné d'un jeu de mot "Jost Married" (du nom de famille du marié). "Nous sommes ravis de vendre la mèche en annonçant que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés au cours du week-end lors d'une cérémonie intime avec leurs familles très rapprochées et leurs proches adorés, suivant toutes les recommandations de sécurité contre le Covid-19, comme recommandé par l'agence de santé", a expliqué l'association dans son message.