Scarlett Johansson dézinguée par Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen

REACTION - Choquée par le soutien apporté par Scarlett Johansson à Woody Allen dans une interview au "Hollywood Reporter", Dylan Farrow, la fille adoptive du cinéaste qui l’accuse d’attouchements sexuels lorsqu'elle était enfant, a vivement réagi sur Twitter.

"On se voit quand je le peux, et j’ai eu de nombreuses discussions avec lui", révélait la comédienne dans le même entretien. "J’ai été très directe avec lui, et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence et je le crois", ajoutait la femme qui a tourné dans trois films du cinéaste, "Match Point", "Scoop" et "Vicky Cristina Barcelona", à la fin des années 2000.

Des propos qui ont fait sortir Dylan Farrow de ses gonds. "S’il y a bien une chose que nous avons apprise des deux dernières années, c’est qu’il faut absolument croire les prédateurs masculins qui 'maintiennent leur innocence' sans poser de questions', a ironisé la jeune femme dans un tweet assassin. "Scarlett a encore beaucoup de chemin à faire afin de comprendre le sujet qu’elle entend défendre."