Scarlett Johansson reste l’actrice la mieux payée... mais toujours loin derrière les hommes

"Forbes" souligne que si les comédiennes faisant partie du top 10 ont cette année toutes gagné plus de 20 millions de dollars, les inégalités de salaires ont la vie dure aussi à Hollywood. Malgré le montant impressionnant de ses cachets, Scarlett Johansson n’arrive en effet qu’au huitième rang pour l'ensemble des comédiens, hommes et femmes confondus. Et elle est très loin du trio de tête emmené par Dwayne "The Rock" Johnson.