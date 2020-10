Le "James Bond original", "une légende sur et en dehors de l'écran"... les hommages à Sean Connery

Briquet Dupont et clope aux lèvres, il incarnait une certaine idée du "cool". C'est lui qui a prêté pour la première fois sur grand écran son allure élégante et son flegme britannique à James Bond. Façonnant ainsi, au fil des sept films de la saga entre 1962 et 1983, un personnage charismatique dans lequel tous ceux qui ont suivi paraissaient plus empruntés.

Avec son décès, annoncé ce samedi par sa famille, Sean Connery, qui n'a plus tourné depuis 2003 et "La Ligue des gentlemen extraordinaires", laisse évidemment un grand vide.

Le tout-Hollywood pleure l'acteur écossais qui s'est éteint à l'âge de 90 ans, oscarisé pour son rôle de Jim Malone dans "Les Incorruptibles".

Mais c'est évidemment James Bond qui perd gros dans cette disparition. Les producteurs de la saga, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, rendent hommage au "James Bond original".