Sébastien Farran, le dernier manager de Johnny, met un terme à sa collaboration avec Laeticia

Dans la suite de ce communiqué, Sébastien Farran n’évoque pas réellement les raisons de ce départ, un peu moins de deux après la mort de Johnny Hallyday. Mais le producteur et manager avance tout de même des pistes : "J’avais fait la promesse à Johnny de poursuivre la gestion de son œuvre dans l’esprit qui était le sien et accompagné des personnes qu’il estimait. C’est donc avec regret et non sans peine qu’aujourd’hui je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure." Farran semble donc juger que l’esprit qui accompagne désormais la gestion de l’œuvre de Johnny ne correspond plus à ce qu’aurait souhaité l’artiste et qu’il n’est plus "accompagné des personnes qu’il (Johnny, ndlr) estimait".