Sébastien Farran, le dernier manager de Johnny, s'est marié avec Nadège Winter

Ils se sont dit oui. Sébastien Farran et sa compagne de longue date Nadège Winter se sont mariés ce samedi à Paris. Ancienne directrice de la communication du Palais de Tokyo, puis du concept store Colette, l'influenceuse partage la vie du dernier manager de Johnny Hallyday depuis 10 ans. Parents d'une petite Lola née en 2010, tous deux ont donc décidé d'officialiser leur union ce samedi à la mairie du Ve arrondissement, entourés de leur famille et de leurs amis.





Si la mariée avait donné des indices il y a quelques jours sur son compte Instagram en publiant une photo d'un T-shirt avec l'inscription "The Bride" (la mariée), elle a confirmé l'information dimanche en postant une photo de groupe où elle remercie ses amis d'avoir été là. "LOVE. Merci merci merci merci les potes de 20 ans et les autres. Il en manquait tant. Mais on a tout le reste de notre vie pour partager bonheur, rires et tendres sentiments. Souvenir d’Une journée particulière", a-t-elle commenté en légende du selfie où on aperçoit les mariés entourés de proches.