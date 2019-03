Ségolène Royal se confie sur son silence face à l'infidélité de François Hollande : "J'avais encore 4 enfants à élever"

Sur l'infidélité de François Hollande, elle admet que ça a été très violent. Encore plus à une période où elle avait, comme elle l'explique, une responsabilité à l'égard du pays. "C'est des souffrances terribles. Tous les jours on se dit que ça va finir, que ça va se remettre d'aplomb mais en fait non. (…) Maintenant je m'en suis remise, mais le fait de l'avoir écrire ça m'a fait du bien. Je ne suis pas la seule", poursuit celle qui a sorti en octobre 2018 l'ouvrage "ce que je peux enfin vous dire".





Interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à se taire, elle explique qu'une femme "a toujours peur d'être considérée comme coupable, avant d'être victime. Et je suis sûre que si j'avais fait un acte d'autorité, ça aurait été un déferlement d'attaques", a analysé Ségolène Royal. Si elle a tenu bon c'est en partie pour ses équipes et pour ses enfants. "J'avais encore 4 enfants à élever qui subissaient déjà l'exposition de leur mère. Si en plus j'avais ajouté à ça la crise d'un couple, je ne sais pas comment ils s'en seraient sorti…"