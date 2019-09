SEPT À HUIT - Chef Ludo, un Français star à Los Angeles

PEOPLE – Le chef français Ludovic Lefebvre est devenu une star à Los Angeles, grâce à son sens du spectacle et des affaires. Découvrez son incroyable parcours.

Un look atypique pour un chef, une gouaille, un caractère bien trempé et un sens du business ont fait de Ludovic Lefebvre l'un des cuisiniers les plus en vue de Los Angeles. Ce Bourguignon de 47 ans est propriétaire de sept restaurants dans la Cité des anges dont un gastronomique, qui ne désemplit pas. Arrivé en Californie sans parler un mot d'anglais, il est devenu une star de télé-réalité en quelques années et a su tirer profit de son image.



