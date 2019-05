SEPT À HUIT - Fanny Leeb, un sourire malgré le cancer

Son beau sourire aurait pu s'effacer, mais au contraire, il semble bien s'accrocher à ses lèvres en permanence. À 33 ans, la chanteuse Fanny Leeb lutte contre un cancer du sein. Jonglant entre séances de chimio et séance en studio pour un nouvel album, la fille de Michel Leeb semble plus épanouie que jamais malgré la maladie. Elle a trouvé du bon, même dans le pire, et parle de son cancer comme d'un électrochoc.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.