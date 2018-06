SEPT À HUIT Fred Rister, le compositeur de David Guetta, explique pourquoi il a décidé d'arrêter les chimiothérapies

Fred Rister ne veut pas mourir. Mais il ne veut plus vivre dans la souffrance des traitements contre le cancer. Une maladie qui le ronge et contre laquelle il a déjà lutté à neuf reprises. Alors Fred a choisi d'arrêter les traitements. "Ces traitements ne me conviennent pas, je suis fatigué. Je ne veux plus vivre cette vie pour rester vivant. J’ai décidé de vivre moins longtemps mais plus normalement", raconte-t-il. "C’est presque un suicide déguisé. Vous ne pouvez pas rester vivant pour faire plaisir aux gens."





Pour lutter à sa manière contre la maladie, Fred Rister a choisi son arme à lui, "son" traitement : la musique. C’est pour ça que j’ai écrit "I want a miracle", Une musique à danser, des paroles à pleurer. "Le vrai miracle c’est guérir sans traitement. Je veux un miracle, je ne veux pas mourir.", explique-t-il encore."J’ai tout préparé avant de partir. Je veux que ma femme ne manque de rien." Et comment se sent il aujourd'hui ? "Je ne me sens pas partir. J’ai encore des choses à faire.





