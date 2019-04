SEPT À HUIT - Guillaume Nery, le vertige du grand bleu

En une seule inspiration, Guillaume Nery est capable de descendre à plus de 120 mètres de profondeur. Grâce à la caméra de sa compagne, il rapporte des images à couper le souffle, où il a rencontré le plus grand carnassier du monde. Cet apnéiste est aussi un témoin de la dégradation des fonds marins et de la menace pèsant sur certaines espèces.



