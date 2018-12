SEPT À HUIT - Guy Savoy et ses Noëls trois étoiles

Demain, le grand chef Guy Savoy va faire comme certains d'entre nous : il va cuisiner pour sa famille et ses amis. Ils seront six à table. Pour cet amoureux des traditions, qui refuse d'ouvrir son célèbre restaurant situé à la Monnaie de Paris, dans le 6e arrondissement, Noël est sacré. Alors, dans quel esprit va-t-il cuisiner ce repas de réveillon ? Quels souvenirs de ses Noëls d'enfant continuent à l'inspirer ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.